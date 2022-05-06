Эксперты рассказали, как кризис на авторынке скажется на дилерских сетях в России

В России на сегодняшний день работает 3,2 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, однако по сравнению с началом года их количество сократилось на 17 автосалонов. Что ждет дилерские сети в России в дальнейшем, с учетом прогнозов падения авторынка в 2022 году как минимум на 50%, приостановки поставок автомобилей на неопределенный срок и возможного ухода ряда автопроизводителей из нашей страны? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам российского авторитейла – номинантам 8-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022», которая состоится 26 мая. Победители Премии будут определены экспертами агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто из более чем 500 номинантов.

По оценкам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, текущая дилерская сеть РФ сформирована под рынок новых автомобилей в 2 – 2,5 млн штук. Если поставки автомобилей не нормализуются к осени, то рынок новых автомобилей, скорее всего, не превысит 600 тыс. единиц по итогам 2022 года. С дилерскими сетями будет масштабная трансформация бизнеса – как и всей экономики страны.

Как считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, есть вероятность, что количество дилерских центров в РФ сократится пропорционально снижению уровня продаж. Прежде всего, трудно придется монобрендовым автосалонам-партнерам премиальных брендов. Такие модели, как Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover, Porsche еще не скоро будут поставляться в Россию в прежних объемах. Следующими под угрозой окажутся дилеры, сделавшие ставку на массовый сегмент, но ограничившись также одним автопроизводителем – Volkswagen, Renault и другие. Нелегко придется и группам компаний с большим портфелем партнеров – если в ближайшее время зарубежные поставщики не возобновят отношения с российским авторитейлом, ассортимент и продажи в них значительно сократятся, и содержать разветвленную сеть автосалонов и персонал станет просто не на что.

«Сейчас нет смысла рассуждать всерьез о перспективах доходности дилерского бизнеса. Очевидно, кто-то сможет пересидеть, а кто-то утонет. Количество дилерских предприятий, похоже, за год-полтора уменьшится в разы. Есть вера в Китай и надежда на Корею. Есть понимание, что спрос будет сильно смещаться в сторону автомобилей с пробегом, и что самый надежный хлеб для дилера – это качественный сервис. Именно в этих направлениях находятся основные векторы выживания для дилерских предприятий», – резюмирует генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Подробнее о том, каковы пути выживания и возможного развития дилерского бизнеса в России в текущих рыночных и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ