Nissan может возродить марку Datsun для бюджетных электромобилей

Компания Nissan недавно свернула производство автомобилей бюджетного бренда Datsun, но окончательно с ним расставаться не намерена. По данным издания Automotive News, маркетологи Nissan прорабатывают варианты иного использования названия Datsun. Например, его могут возродить для линейки бюджетных электрокаров для рынков развивающихся стран. По предварительным планам, первый «зеленый» автомобиль может быть представлен уже в 2024 году. Ожидается, что его построят на базе недорогого субкомпакта Dacia Spring (он же Renault City K-ZE), который в Европе стоит около 17 тыс. евро (1,2 млн рублей).

Как отмечает портал Motor.ru, для Datsun это будет уже не первое возрождение. Марку, существовавшую с 1914 до 1986 года, вернули к жизни в 2014 году для выпуска дешевых автомобилей, который продолжался до 2022 года. До прекращения производства «бюджетников» они продавались в Индии, Непале, Малайзии, а также в России, Республике Беларусь и Казахстане.

Напомним, на российском рынке бренд Datsun появился в сентябре 2014 года и были представлен двумя моделями – седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO, созданными на базе LADA Granta и Kalina соответственно. Автомобили оснащались 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с., который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией. Безусловным бестселлером Datsun являлся седан on-DO, чья доля достигала 80% от общего объема продаж марки. Всего в России за время существования проекта Datsun было реализовано около 100 тыс. автомобилей.

По мнению экспертов, с уходом Datsun, в первую очередь, выиграл АВТОВАЗ, поскольку LADA являлась его прямым конкурентом, и принципиально серьезных конструктивных отличий в автомобилях этих марок не было.

Какие электрокары могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Datsun