Volkswagen может возобновить производство в Нижнем Новгороде в сентябре

Компания Volkswagen приняла решение продлить приостановку производства на мощностях Горьковского автозавода как минимум до сентября. Об этом сообщает портал NN.ru со ссылкой на свои источники, по данным которых предприятие сохранит весь персонал – работникам будет выплачиваться денежная компенсация в размере 2/3 от стандартной заработной платы.

В пресс-службе Volkswagen Group Rus возможные сроки возобновления производства на своих площадках в России комментировать не стали, подтвердив, что они находятся в простое «до дальнейшего уведомления», – заявили представители немецкой компании.

Напомним, заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде с 3 марта временно приостановили производство автомобилей из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. На предприятии в Калуге выпускаются кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» Volkswagen Group Rus ведет контрактную сборку кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia. В 2021 году на производственных площадках компании было произведено 170,3 тыс. машин, из них 118 тысяч – на заводе компании в Калуге, а также 52,3 тыс. автомобилей – на производственной площадке в Нижнем Новгороде.

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Фото: Volkswagen Group Rus