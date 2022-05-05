Hyundai Creta получила «рыцарскую» спецверсию | АВТОСТАТ

Hyundai Creta получила «рыцарскую» спецверсию

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Hyundai Creta получила «рыцарскую» спецверсию

Портрет российского автовладельца
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Индийская Hyundai Creta, которая внешне практически не отличается от аналога для России, получила новую специальную версию под названием Knight Edition («рыцарь»). Новинка отличается затемненными деталями экстерьера и интерьера с красными вставками и стоит от 1,7-1,8 млн рупий, что делает ее самой дорогой в гамме, пишет портал Motor.ru.

Кроссовер Creta Knight Edition предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором, развивающим 150 л.с., либо с дизельным двигателем той же мощности и объема. Таким образом, 140-сильный бензиновый турбомотор 1.4 для «рыцарского» исполнения Knight Edition не доступен.

В числе внешних отличий от стандартной Creta – глянцевая черная отделка радиаторной решетки с красными вставками, затемненные элементы экстерьера (корпуса наружных зеркал, задние стойки и пороги) и красные тормозные суппорты, но только спереди. Логотип Hyundai покрыт черным хромом, а на задней двери появился логотип Knight Edition, указывающий на принадлежность к специальной серии. В салоне – черная же обивка сидений и рулевого колеса с красной строчкой, в красном цвете выполнена и окантовка вентиляционных отверстий.

Напомним, в России Hyundai Creta второго поколения была представлена в июне прошлого года, а официальные продажи новинки стартовали в конце июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

На сегодняшний день Hyundai Creta доступна по цене от 1 млн 859 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta остается самой продаваемой моделью SUV на российском рынке. По итогам первого квартала 2022 года реализация Hyundai Creta в нашей стране составила 10054 автомобиля, что на 48% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Во сколько обходится содержание Hyundai Creta (и других моделей), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникииндияsuvспецверсиикроссоверыhyundaihyundai creta

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