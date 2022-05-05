Hyundai Creta получила «рыцарскую» спецверсию

Индийская Hyundai Creta, которая внешне практически не отличается от аналога для России, получила новую специальную версию под названием Knight Edition («рыцарь»). Новинка отличается затемненными деталями экстерьера и интерьера с красными вставками и стоит от 1,7-1,8 млн рупий, что делает ее самой дорогой в гамме, пишет портал Motor.ru.

Кроссовер Creta Knight Edition предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором, развивающим 150 л.с., либо с дизельным двигателем той же мощности и объема. Таким образом, 140-сильный бензиновый турбомотор 1.4 для «рыцарского» исполнения Knight Edition не доступен.

В числе внешних отличий от стандартной Creta – глянцевая черная отделка радиаторной решетки с красными вставками, затемненные элементы экстерьера (корпуса наружных зеркал, задние стойки и пороги) и красные тормозные суппорты, но только спереди. Логотип Hyundai покрыт черным хромом, а на задней двери появился логотип Knight Edition, указывающий на принадлежность к специальной серии. В салоне – черная же обивка сидений и рулевого колеса с красной строчкой, в красном цвете выполнена и окантовка вентиляционных отверстий.

Напомним, в России Hyundai Creta второго поколения была представлена в июне прошлого года, а официальные продажи новинки стартовали в конце июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

На сегодняшний день Hyundai Creta доступна по цене от 1 млн 859 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta остается самой продаваемой моделью SUV на российском рынке. По итогам первого квартала 2022 года реализация Hyundai Creta в нашей стране составила 10054 автомобиля, что на 48% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Во сколько обходится содержание Hyundai Creta (и других моделей), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai