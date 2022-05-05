Авторынок Литвы в апреле упал на 35%

В Литве продолжается падение продаж новых автомобилей. Этот тренд начался еще в середине прошлого года и с тех пор ситуацию переломить не удается – отрицательная динамика отмечается десятый месяц подряд. В январе 2022 года это падение было минимальным (-0,7%), февраль показал намного большее снижение (-18,2%). Март уменьшил рынок еще на четверть (-24,5%), однако апрель принес самое большое падение с начала года (-34,7%).

За месяц в стране зарегистрировано 2 620 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Для сравнения - год назад их было 4 013 шт. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на информацию, предоставленную госпредприятием «Регитра». Основные причины падения остались прежними: нехватка микрочипов, жгутов и некоторых других автокомпонентов привела к значительному сокращению производства большинства моделей, а соответственно и к снижению поставок. При этом рынок легковых машин в апреле снизился на 34,7% до 2 359 единиц, а легких коммерческих автомобилей – на 35,1% до 261 экземпляра.

В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей лидер остался тот же, что и в марте – японская Toyota с результатом в 565 единиц. На второй и третьей строчках – тоже без изменений. Второе место занимает Volkswagen (360 шт.), на третьем находится Kia (195 шт.). В премиальном сегменте продолжил лидировать BMW со 194 проданными экземплярами.

В модельном рейтинге на первом месте остался представитель сегмента SUV – Toyota RAV4, реализованный в количестве 169 штук. В тройку лидеров по итогам апреля также вошли Toyota Corolla (121 шт.) и Kia Sportage (109 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей лидирует Renault Master с результатом 60 машин.

Эксперты отмечают, что в стране продолжается рост интереса к новым электромобилям. В апреле жители Литвы приобрели 95 электрокаров (EV), что на 10,5% больше, чем год назад. Наиболее популярная электрическая модель по итогам месяца у жителей Литвы – бюджетная Dacia Spring, купленная в количестве 14 экземпляров.

В целом за 1 квартал 2022 года в стране было зарегистрировано 9 888 новых легковых автомобилей. Это на 21,7% меньше, чем за январь – апрель прошлого года (12 636 шт.).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.