АВТОВАЗ может продлить простой после майских каникул

АВТОВАЗ после окончания запланированного корпоративного отпуска и майских праздников введет простой 11 - 13 мая в связи с продолжающимся дефицитом автокомпонентов, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник. В пресс-службе АВТОВАЗа информацию о предстоящем простое не прокомментировали.

Напомним, завод приостановил производство автомобилей с 30 апреля по 11 мая в связи с плановым корпоративным отпуском (с 4 по 6 мая) и праздничными днями. Ранее, с 4 по 24 апреля, на предприятии прошел внеплановый корпоративный отпуск, который был перенесен с предстоящего лета в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности в мае.

Между тем, как сообщалось ранее, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

По итогам первого квартала 2022 года российские дилеры LADA продали 52712 машин, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19% против 21,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: АВТОВАЗ