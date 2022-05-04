В России появится новый бренд электромобилей – WOLV

Нижегородская компания New Energy Motors (NEMO) планирует поставлять в Россию китайские электрические фургоны марки WOLV. Как пишет портал Drom.ru, модель уже проходит сертификационные испытания, первый показ запланирован на 13 мая, а для покупки новинка станет доступна в сентябре. Цены станут известны в ближе к старту продажи и будут зависеть от курса юаня к рублю, актуального на тот момент.

Пока речь идет только об одной модели коммерческого автомобиля категории N1 – FC25 грузоподъемностью 800 кг. Это легкий развозной грузовичок с запасом хода на одной зарядке в 200 км. Заднеприводная машина оснащается электромотором в 30 кВт (примерно 40 л.с.), полная зарядка тяговой батареи от сети 200 вольт происходит за 5 часов. Кузов вмещает 4,5 куб. м груза, туда входят две стандартные палеты. Подробные характеристики модели, в том числе емкость батареи и максимальная скорость, пока не обнародованы.

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Фото: Drom.ru