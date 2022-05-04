За четвертую неделю апреля в России было продано более 10 тысяч автотранспортных средств

10319 единиц новой автомобильной техники было реализовано за период с 25 апреля по 1 мая 2022 года. Таким образом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), за четвертую неделю апреля продажи автотранспортных средств оказались на 16% выше, чем за третью.

Так, в последнюю апрельскую неделю россияне приобрели 7687 новых легковых автомобилей, что на 17% выше результата предыдущей недели (с 18 по 24 число). Новых грузовиков было куплено в количестве 1251 экземпляра (+11%), легких коммерческих машин – 1175 штук (+11%). Но сильнее других выросли продажи новых автобусов – на 30% до 206 единиц.

Как отмечают эксперты, за период с 25.04 по 01.05 был зафиксирован наибольший показатель еженедельных продаж автотранспортных средств в течение апреля. Более подробная информация об этом содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Haval