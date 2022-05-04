«Автотор» ведет переговоры с производителями из дружественных стран

Калининградский завод «Автотор» имеет предварительные договоренности о сборке машин на своих мощностях с производителями из стран, которые не вводили санкции против России. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, однако названия компаний, с которыми ведутся переговоры, раскрывать не стал. По его словам, переход на новые модели может занять три - четыре месяца, пишет агентство «ТАСС».

«Автотор» является одним из крупнейших производителей иномарок в России. В последние годы завод занимался сборкой автомобилей корейских марок Kia и Hyundai, а также германского BMW, однако концерн BMW объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде.

В настоящее время коллектив «Автотора» находится в корпоративном отпуске, который продлится с 1 по 22 мая. Между тем, в этот период в штатном режиме будут работать структуры, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей, создаваемых в рамках обязательств «Автотора» по специнвестконтракту. Также продолжат свою работу сотрудники «Конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент» и других подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей.

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Фото: «Автотор»