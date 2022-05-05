Правительство увеличило поддержку Горьковского автозавода

Предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ увеличен с 10 млрд до 20 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства России, речь идет о займе по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли. Согласно условиям программы, одно предприятие может получить в качестве займа до 10 млрд рублей, а группа компаний – до 30 миллиардов. Таким образом, автозавод не мог рассчитывать на кредит более 10 млрд рублей, что не отвечало текущим потребностям предприятия, могло привести к снижению оборотных средств и сказаться на его работе.

Напомним, специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, правительство запустило в марте 2022 года. Это часть комплекса мер по обеспечению устойчивости российской экономики.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

По итогам первого квартала 2022 года Горьковский автозавод реализовал в России 9337 легких коммерческих автомобилей, что на 5% ниже показателя годичной давности.

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Фото: ГАЗ