КАМАЗ не стал вводить дополнительные нерабочие дни в первую декаду мая

КАМАЗ в первую декаду мая не будет вводить дополнительные нерабочие дни на производстве грузовиков. Как сообщил агентству «Интерфакс» представитель компании, в этот период конвейер КАМАЗа будет работать с 4 по 6 мая, а дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая будут нерабочими.

Напомним, на протяжении ряда лет КАМАЗ отправлял свой персонал в корпоративный отпуск дважды в год: зимой сразу после новогодних праздников и летом, пишет агентство «Финмаркет». Однако из-за большой загрузки производства и ограниченности рынка труда КАМАЗ отменил плановый корпоративный отпуск на 2022 год и не планирует корпоративные отпуска в ближайшие 5 лет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года КАМАЗ выпустил 11398 грузовых автомобилей, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, из-за остановки поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, основную массу производства КАМАЗа в настоящее время составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Тем не менее, выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

Помимо коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ