«Соллерс Авто» в 2021 году получила 2,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Компания «Соллерс Авто» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2021 год. В отчетном периоде консолидированная выручка «Соллерс Авто» показала рост на 39% и составила 91,7 млрд рублей. Рост выручки обеспечил устойчивый спрос на автомобили Ford Transit и увеличение объемов продаж СП «Соллерс Форд», контролирующим акционером которого выступает «Соллерс Авто». Всего в 2021 году «Соллерс Авто» реализовала 53,2 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба компании.

Показатель EBITDA в 2021 году увеличился до 8,6 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 2,4 млрд рублей против убытка 2,1 млрд рублей годом ранее. Чистый долг «Соллерс Авто» стал отрицательным и составил 5,0 млрд рублей – денежные средства на балансе компании превышают заемные средства.

Напомним, в 2021 году Ульяновский автозавод – ключевой актив «Соллерс Авто» – вывел на рынок новые модификации LCV УАЗ «Профи» – модель полной массой 2,5 т и версию с двускатной ошиновкой. Компания также приступила к продажам битопливных модификаций УАЗ «Патриот» и «Пикап» и запустила сервис подписки на автомобили.

Аналогичные цифровые решения для клиентов, включая услугу подписки и сервисы Connected Car для управления автомобилем и автопарком, запустил «Соллерс Форд». Между тем, в 2021 году во Владивостоке была запущена новая очередь завода двигателей «Мазда Соллерс», инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: «Соллерс Авто»