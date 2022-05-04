АВТОВАЗ ушел на майские каникулы

АВТОВАЗ ушел в запланированный корпоративный отпуск с 4 по 6 мая и с учетом майских праздников возобновит производственную деятельность 11 мая. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, учитывая праздничные дни и корпоративный отпуск, завод не будет работать с 30 апреля по 10 мая включительно.

Напомним, 25 апреля на АВТОВАЗе закончился внеплановый корпоративный отпуск, который был перенесен с предстоящего лета в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности в мае.

Между тем, как сообщалось ранее, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

По итогам первого квартала 2022 года российские дилеры LADA продали 52712 машин, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19% против 21,7% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ