Автопроизводители перестали поднимать цены на свою продукцию | АВТОСТАТ

Автопроизводители перестали поднимать цены на свою продукцию

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Автопроизводители перестали поднимать цены на свою продукцию

Мониторинг цен на новые легковые автомобили
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Всего лишь три компании увеличили стоимость своих автомобилей за вторую половину апреля, выяснили специалисты сайта «Цена Авто». Учитывая тот факт, что в первой половине месяца это сделали 11 марок, эксперты агентства «АВТОСТАТ» приходят к выводу, что многие автопроизводители перестали поднимать цены на свою продукцию.

Так, за период с 16 по 30 апреля японский бренд Subaru поднял цены на все свои модели на 8 – 12%. Немецкий Volkswagen ограничился удорожанием легковой линейки, которая прибавила в цене от 37% до 58%. В данном случае рост цен выглядит довольно резким, поскольку является первым за почти что два месяца. Напомним, что информация о ценах на официальном сайте Volkswagen длительное время была недоступной. Еще один производитель из Германии – Opel – увеличил стоимость кроссовера Crossland во всех комплектациях на 100 тысяч рублей, т.е. на 4 – 5%.

Также стоит отметить, что некоторые марки вообще не повышали цены на свои автомобили в течение всего апреля, например, Brilliance, Cadillac, Chery, EXEED, GAC, Isuzu, Kia, Lexus, Mitsubishi.

Кроме этого, у целого ряда брендов информация о ценах на официальных сайтах в апреле либо отсутствовала, либо была представлена по состоянию на февраль или март. Среди них – Audi, Changan, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo и другие.

Более подробная информация об изменении цен на новые легковые автомобили содержится здесь.

Фото: Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилицены

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