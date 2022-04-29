В России открылся первый сервис, переводящий обычные автомобили на электродвигатели

Производитель сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей Edison Technologies открыл в Москве первый в стране сервис по переводу обычных машин на электродвигатели. Как пояснили специалисты, процесс состоит из установки электродвигателя, подключения собственной системы BMS (Battery Management System – системы управления батареи) и установки батарей. Затем проводится точечная настройка и оптимизация всего автомобиля, в том числе перепрошивается системы ABS и ESP под новые реакции машины на педаль газа и меняются некоторые элементы управления внутри салона, пишет портал Lenta.ru. Так, в автомобиле могут появиться кнопки для включения имитации звука от ДВС – он нужен, чтобы избежать опасных для других участников движения ситуаций на дороге, которые могут возникнуть из-за практически бесшумного электродвигателя.

По данным компании, превращение обычного автомобиля в электромобиль займет шесть-восемь недель и будет стоить от 1,5 млн рублей. Это довольно дешево, учитывая, что подержанный электрокар Tesla Model S 75 стоит от 3,8 млн рублей, а новая машина той же модели – от 7 миллионов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить таможенную пошлину на ввоз электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) до 2024 года. Однако освободят от уплаты пошлины только граждан, постоянно проживающих в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и/или постоянно живущим в России, не допускается, подчеркнули в ЕЭК.

Применение тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать созданию «окна возможностей» для более широкого распространения таких транспортных средств, а также для их выпуска в ЕАЭС, заявил газете «Ведомости» министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Начиная с 2022 года импортная пошлина на ввоз электромобилей в страны союза составляет 15% от таможенной стоимости. До этого с 4 мая 2020-го и до конца 2021 года действовал льготный режим ввоза электромобилей в ЕАЭС, пошлина составляла 0%. Это было сделано для создания стимулов к формированию зарядной инфраструктуры, а также с учетом отсутствия производства такой техники в странах Таможенного союза и ее резкого подорожания в результате ослабления нацвалют.

Напомним, в октябре прошлого года совет ЕЭК рассматривал вопрос продления льготного ввозного режима для электромобилей в страны Таможенного союза до 2024 года. Россия тогда выступила против данной инициативы, а для принятия положительного решения ЕЭК все страны–участницы союза должны были проголосовать «за».

В Минпромторге тогда поясняли свою позицию тем, что обнуление ставки не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом и компонентов для них в России. При этом активного производства легковых электромобилей в нашей стране пока нет. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, выражала опасение, что отмена льготы вызовет рост стоимости электромобилей, замедление развития электрозарядной инфраструктуры и спроса на этот вид транспортных средств.

Тем не менее, после отмены нулевой пошлины с января 2022-го продажи новых электромобилей продолжили расти, хотя этот сегмент по-прежнему занимает незначительную долю российского авторынка. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые два месяца текущего года объем российского рынка новых электрокаров составил 827 единиц, что в 2,6 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

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