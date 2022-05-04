В Австралии появился «Садко Next» с двухрядной кабиной

Австралийская компания «Australian adventure vehicles 4x4» («AAV 4x4») из Брисбена, которая в конце прошлого года начала продажи на местном рынке продажи полноприводного автомобиля ГАЗ «Садко Next», сообщила о прибытии первого экземпляра вездехода с двойной шестиместной кабиной.

Как пишет издание «Авторевю», от обычного «GAZ Trackmaster» (под этим именем машина продается в Австралии) новинка отличается только кабиной и габаритами: колесная база составляет 4515 мм (против 3770 мм у короткой версии), а общая длина – 7275 мм (против 6530 мм). По агрегатам же они одинаковы: дизель ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. сагрегатирован с собственной механической 5-ступенчатой коробкой передач и раздаткой. Впрочем, в качестве опции можно заказать «автомат» Allison. Управление раздаточной коробкой осуществляется при помощи кнопок на панели приборов.

В базовое оснащение «GAZ Trackmaster» входят АБС, кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, медиасистема, второй топливный бак (в сумме запас солярки – 180 л), шноркель и лебедка. Грузоподъемность автомобиля с двухрядной кабиной – чуть более двух тонн. Цена внедорожника составляет в 98,5 тыс. местных долларов, что дороже машины с обычной кабиной на 9 тысяч. Стоит отметить, что «GAZ Trackmaster» получил местную сертификацию по безопасности, хотя сохранил единственную пассажирскую дверь справа.

Что касается выполнения гарантийных обязательств в условиях санкций против России, введенных в том числе австралийским правительством, то местный дистрибьютор сообщил, что у него есть доступ к экспортному складу запасных частей ГАЗа, который находится не в России. Кроме того, фирма AAV давно занимается тюнингом и постройкой внедорожников, поэтому ТО и ремонт «Садко Next» не должны вызвать трудностей.

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Фото: AAV