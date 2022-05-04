Ferrari построила 830-сильный гибрид со складной крышей

Компания Ferrari показала «открытую» версию двухдверки 296 GTB. Как и ожидалось, суперкару достался индекс 296 GTS (Gran Turismo Spider), аналогичный дизайн с поправкой на складной жесткий верх и та же гибридная силовая установка на базе трехлитрового V6. За счет механизма крыши 296 GTS стала тяжелее на 70 км по сравнению с более практичным вариантом, что, однако, не сказалось на времени разгона с места до первой «сотни».

Как пишет портал Motor.ru, Ferrari 296 GTS получила складную жесткую крышу, которая нажатием кнопки разделяется на две секции и складывается перед моторным отсеком. Механизм активируется на скорости не выше 45 км/ч, а процесс трансформации занимает 14 секунд. В остальном GTS копирует берлинетту – сохранено и окошко, позволяющее рассмотреть двигатель.

Новинка стала первым кабриолетом из Маранелло, оборудованным 663-сильным V6. Как и на 296 GTB, он работает в тандеме с электродвигателем MGU-K и 8-ступенчатым «роботом» DCT. Суммарная отдача бензоэлектрической установки – 830 л.с. и 740 Нм крутящего момента. Первые 100 км/ч суперкар набирает за 2,9 секунды, как и «закрытая» версия, однако время разгона до 200 км/ч выросло до 7,6 секунды против 7,3.

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Фото: Ferrari