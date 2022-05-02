Hyundai представила топовую версию минивэна Staria Lounge

Компания Hyundai представила очередную версию минивэна Staria Lounge – это топовое исполнение модели, получившее название Lounge Limousine. Заказать новинку можно будет как с семи-, так и с девятиместным салоном. Кроме того, на домашнем рынке минивэн доступен с 11 посадочными местами. При этом в будущем специалисты подготовят четырехместную версию роскошной модели. Минимальная стоимость Staria Lounge Limousine составляет 57,92 млн южнокорейских вон (примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Staria Lounge Limousine оборудовали специальной пластиковой надстройкой крыши, которая позволила увечилить высоту внутреннего пространства до 205 мм. «Лимузинная» версия получила новые 18-дюймовые колесные диски, два варианта окраса кузова, а также самовыдвижные боковые подножки. В салоне минивэна появился 25-дюймовый дисплей, закрепленный на потолке, который входит уже в базовую комплектацию модели. Кроме того, автомобиль оборудован подсветкой салона в стиле «звездное небо». За доплату минивэн оснастят центральным передвижным столом с подстаканниками, USB-портами и держателем для пульта, который можно передвигать вдоль сидений в пассажирском отсеке.

Под капотом Staria Lounge Limousine находится 2,2-литровый турбодизель, отдача которого составляет 177 л.с. В паре с агрегатом работает 8-диапазонный «автомат».

Напомним, ранее Hyundai выпустила очередную модификацию Staria в исполнении Lounge Camper. Премиальный минивэн оборудовали подъемной крышей и множеством аксессуаров для путешествий.

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Фото: Hyundai