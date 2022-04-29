Lincoln показал беспилотный автомобиль-трансформер | АВТОСТАТ

Lincoln показал беспилотный автомобиль-трансформер

0

Lincoln показал беспилотный автомобиль-трансформер

Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия
Все опросы

Компания Lincoln показал экспериментальный автомобиль Star Concept с необычными решениями в салоне и экстерьере. Запускать в серийное производство концепт-кар Star не планируется, однако он может дать представление о будущих моделях американской марки.

Как пишет портал Autonews.ru, Lincoln Star разработан на совершенно новой электрической платформе, на которой можно будет создавать автомобили с различными типами привода, а также с системами, предусматривающими полностью автоматическое управление.

О полноценном автопилоте говорит салон концепт-кара, где установили рулевое колесо, которое при активации автоматического режима складывается под переднюю панель. Сиденья первого ряда поворачиваются на 180 градусов, чтобы пассажиры могли сидеть друг напротив друга.

Во время стоянки предусмотрен специальный режим Lounge Mode – после его включения откидной задний борт прототипа превращается в компактную лавку. Еще одним нестандартным решением стало электрохромное стекло на крышке переднего багажника. При нажатии кнопки оно становится прозрачным, чтобы водитель или пассажир мог посмотреть, что находится внутри без необходимости открывать основной отсек.

Lincoln показал беспилотный автомобиль-трансформер

Компания Lincoln активно использует беспилотные технологии на своих автомобилях. К примеру, в 2021 году флагманскому внедорожнику Navigator добавили систему полуавтоматического управления под названием ActiveGlide, созданной на базе технологии BlueCruise от материнского концерна Ford.

Руководствуясь показаниями сложного комплекса видеокамер, сенсоров и радаров, система может самостоятельно отвечать за ускорения и торможения вплоть до полной остановки и начала движения, а также контролировать рулевое управление. ActiveGlide работает только на определенных участках магистралей США общей протяженностью 210 тыс. километров. При этом водитель может убрать руки с рулевого колеса, однако специальная камера на передней панели будет следить за глазами автомобилиста, которые должны смотреть на дорогу.

Фото: Lincoln

Источник: АВТОСТАТ

Теги: разработкипремиум-маркилюксовые автомобилиlincoln

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно