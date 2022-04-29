Lincoln показал беспилотный автомобиль-трансформер

Компания Lincoln показал экспериментальный автомобиль Star Concept с необычными решениями в салоне и экстерьере. Запускать в серийное производство концепт-кар Star не планируется, однако он может дать представление о будущих моделях американской марки.

Как пишет портал Autonews.ru, Lincoln Star разработан на совершенно новой электрической платформе, на которой можно будет создавать автомобили с различными типами привода, а также с системами, предусматривающими полностью автоматическое управление.

О полноценном автопилоте говорит салон концепт-кара, где установили рулевое колесо, которое при активации автоматического режима складывается под переднюю панель. Сиденья первого ряда поворачиваются на 180 градусов, чтобы пассажиры могли сидеть друг напротив друга.

Во время стоянки предусмотрен специальный режим Lounge Mode – после его включения откидной задний борт прототипа превращается в компактную лавку. Еще одним нестандартным решением стало электрохромное стекло на крышке переднего багажника. При нажатии кнопки оно становится прозрачным, чтобы водитель или пассажир мог посмотреть, что находится внутри без необходимости открывать основной отсек.