Городские власти обяжут строить зарядки для электромобилей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который обяжет власти всех российских городов (а также федеральной территории «Сириус») организовать парковочные места, оборудованные зарядными станциями для электромобилей и гибридов. Число таких мест определят документацией по организации дорожного движения (ее утверждает каждый регион, город и населенный пункт самостоятельно), пишет газета «Коммерсант».

В августе 2021 года, напомним, правительство утвердило концепцию по развитию производства и использованию электрического автотранспорта до 2030 года, которая, в частности, предполагает обязательное оснащение электрозаправками и определение минимальной доли мест для электромобилей на парковках.

В дептрансе Москвы поддержали предложения по развития зарядной инфраструктуры и организации парковочных мест для электромобилей. Там напомнили, что в столице с 2020 года выполняется программа по установке зарядных станций нового формата: сейчас их 93, еще несколько десятков подключаются, до конца 2022 года появится 250 новых зарядок. Рядом с каждой станцией оборудуются места для стоянки электромобилей, на которых парковаться обычным машинам запрещено.

В петербургском комитете по энергетике и инженерному обеспечению заявили, что намерены дождаться, когда поправки будут приняты Госдумой, только после этого, возможно, будут внесены изменения в региональную программу Санкт-Петербурга по строительству зарядок в 2020–2023 годах. Сейчас в городе действуют 83 зарядные станции, 6 расположены на территории дилерских центров и 31 – на парковках бизнес-центров, ТРК и гостиниц. В правительстве Севастополя, в вою очередь, заверили, что еще с прошлого года активно занимаются развитием инфраструктуры для электромобилей: сегодня в городе всего две зарядные станции, но в ближайшие два года откроют еще 36.

«Значительная часть комплектующих для зарядок поставляется из-за рубежа, – говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Поэтому не уверен, что инвестиции в эти парковки сейчас нужны. Особенно с учетом планов Минпромторга выпускать на российский рынок автомобили класса «Евро-0». Наивно надеяться на то, что у нас в ближайшее время будет большое количество электромобилей, спускать подобные KPI в регионы преждевременно».

По данным ГИБДД, на конец 2021 года всего в России зарегистрировано 104 тыс. автомобилей с электродвигателями и гибридов. За первый квартал 2022 года россияне купили 827 новых электромобилей (рост в 2,6 раза) и 1078 электромобилей с пробегом (+91%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ».

Во сколько обходится содержание вашего бензинового автомобиля – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».