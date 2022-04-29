Автомобили с пробегом с начала 2022 года подорожали на 19%

С января по апрель нынешнего года подержанные автомобили подорожали в среднем на 19%. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2022», который состоится 16 июня.

Так, в апреле средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в России достигла 1 млн 248 тыс. рублей. Учитывая то, что в январе этот показатель находился на уровне 1 млн 049 тыс. рублей, с начала года рост средней цены составил почти 200 тысяч, или 19%.

Также отметим, что только за последний месяц (с марта по апрель) подержанные машины стали дороже в среднем на 110 тыс. рублей, или на 10%. А если же сравнивать нынешний результат с тем, что был год назад (в апреле 2021-го), то удорожание составило 72%, или 522 тыс. рублей.

Подробная информация о ценах на автомобили с пробегом содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ