Nissan обновил электромобиль Leaf

Компания Nissan обновила электрический Leaf, актуальное поколение которого производится с 2018 года. Изменения свелись к легкому фейслифтингу и пересмотру комплектаций, при этом цена осталась прежней. Стоимость Leaf S 2023 года будет варьироваться от 28425 до 36425 долларов, что в пересчете на рубли составляет 2,2-2,8 миллиона. Первые поставки обновленных машин клиентам намечены на лето, сообщает портал Motor.ru.

Электрокар Nissan Leaf 2023 модельного года можно узнать по черному глянцевому V-образному элементу спереди, который на дореформенной модели был хромированным. Изменился и рисунок заглушки на месте радиаторной решетки. В числе других отличий обновленного Leaf от прежнего – новый дизайн колесных дисков на 16 либо 17 дюймов. Также стали доступны новые варианты комбинированной окраски кузова: Burgundy/Super Black (бордовый с черной крышей) и Akatsuki-Sunrise Copper/Super Black (медный с черный крышей).

Прочие изменения произошли в списке оснащения. Так, систему климат-контроля дооснастили технологией Plasmacluster, которая использует салонный фильтр со специальными антибактериальными материалами.

У спортивного Leaf Nismo иначе выполнена наклейка в верхней части бампера, слегка изменились пороги и преобразился задний бампер. Такому электрокару положены 18-дюймовые диски. А в исполнении Leaf Autech доработали салонное зеркало.

Силовые установки остались прежними: Leaf доступен с электромотором EM57 на 150 либо 218 л.с. и с батареями емкостью 40 либо 62 кВт-ч. Привод – только передний.

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Фото: Car and Driver