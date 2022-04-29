Российский завод Haval уходит в корпоративный отпуск

Завод Haval в Тульской области приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска, который продлится с 30 апреля по 15 мая и связан с необходимостью технического обслуживания оборудования и инвентаризацией. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», добавив, что с 16 мая предприятие вернется к работе и возобновит производство.

Напомним, в апреле российский завод Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo, который ожидается у дилеров в ближайшие месяцы. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года российские дилеры Haval реализовали 8311 автомобилей, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке стал новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 3629 проданных автомобилей. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Стоит также отметить, что в феврале российские дилеры Haval начали продажи обновленных кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года.

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Фото: Haval