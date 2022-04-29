Минпромторг к лету согласует планы работы в России иностранных автоконцернов

Планы иностранных автоконцернов о работе в России должны проясниться к началу лета, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем, что в течение максимум мая месяца они придут к решению окончательному, и не позже июня месяца мы должны с ними прийти к общему знаменателю», – приводит слова министра агентство «Интерфакс».

Многие иностранные автоконцерны после 24 февраля заявили о приостановке локального производства в России и прекращении импорта в страну. Некоторые из них ссылались на перебои в цепочках поставок. Между тем, официально уход из России никто из крупнейших игроков пока не оформил.

Как считает директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский, ждать быстрого изменения ситуации потребителям не стоит, поскольку по многим брендам производители остановили деятельность. А по некоторым, из-за разрыва логистических цепочек, нет возможности собрать необходимый объем автомобилей для удовлетворения спроса.

В свою очередь, директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров отмечает, что в текущей ситуации наиболее выигрышно чувствуют себя китайские производители, которые продолжают наращивать свою долю рынка в России. У них тоже есть сложности с поставками, они связаны с настройкой логистических цепочек. Сейчас сотрудники китайских представительств, занимающиеся развитием дилерский сети в России, работают сверхурочно, ведь почти все дилеры подали заявки на получение дилерства китайских брендов.

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