Российский рынок LCV в 1 квартале занял пятое место в Европе

Российский рынок LCV, который в первом квартале показал небольшое падение, тем не менее вошел в пятерку европейских лидеров. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в январе - марте 2022 года снизились на 22,5% до 379378 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 90535 автомобилей (-24,2%). Второе место занимает Великобритания с показателем 74344 проданных машины (-23,6%), а третью строчку - Германия, чей рынок LCV составил 57873 штуки (-13,6%). Далее идет Италия, где было реализовано 43367 легких коммерческих автомобилей (-5,3%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла пятое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», продажи легких коммерческих автомобилей в России за первый квартал 2022 года составили 27,4 тыс. единиц (-0,2%). Чуть меньший результат показала Испания - 26052 машины (-35,7%).

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Фото: Ford