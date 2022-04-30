Toyota Camry в марте сохранила лидерство среди бизнес-седанов в России

Российские дилеры Toyota в марте реализовали 3231 автомобиль, что на 69% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи Toyota на российском рынке составили 16925 машин (-27%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1% против 6,0%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в марте стал кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 76% и составили 1216 экземпляров. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 831 покупателя (-55%). В результате эта модель сохранила лидерство в сегменте бизнес-седанов на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, петербургский завод Toyota с 4 марта 2022 года приостановил свою работу в связи с задержками поставок комплектующих. Напомним, на предприятии в Санкт-Петербурге выпускаются бестселлеры Toyota на российском рынке – кроссовер Toyota RAV4 и бизнес-седан Camry. Что касается импортных моделей, на текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. «Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», – заявили в пресс-службе «Тойота Мотор».

Больше актуальной информации о ситуации в автопроме России можно найти под тэгом санкции.

Фото: Toyota