Tesla Model 3 в марте стала бестселлером в Европе

Электромобиль Tesla Model 3 в марте стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, этот хэтчбек смог обогнать таких конкурентов как Peugeot 208, Volkswagen Golf, Toyota Yaris и Opel Corsa, несмотря на небольшое падение спроса, которое отчасти обусловлено растущей популярностью электрического кроссовера Tesla Model Y, занявшего третье место в рейтинге европейских бестселлеров.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал электромобиль Tesla Model 3 с показателем 23013 реализованных машин (-3%). Второе место занял Peugeot 208, чьи продажи составили 21026 автомобилей (-17%). Третий результат показала Tesla Model Y – реализация этой модели составила 18968 единиц. Далее идет Volkswagen Golf, на котором остановили свой выбор 16784 европейских покупателя (-36%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia Sandero, разошедшийся тиражом 16778 экземпляров (+12%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Citroen C3 (16697 шт., -22%), Fiat 500 (16120 шт., -21%), Ford Puma (15937 шт., -10%), Toyota Yaris (15910 шт., -31%) и Opel/Vauxhall Corsa (15824 шт., -36%).

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Фото: Tesla