Aston Martin перейдет на электромобили и гибриды к 2030 году

Британский автопроизводитель Aston Martin представил программу перехода к производству экологичных автомобилей. На пути к электрификации своей модельной линейки бренд перейдет к производству исключительно гибридов и электромобилей, а кроме этого к 2040 году экологичными должны стать и производство Aston Martin, и работа всей цепочки поставщиков британской компании.

Как пишет портал Motor.ru, первым серийным (не считая штучный гиперкар Aston Martin Valkyrie) гибридом в линейке бренда станет новый среднемоторный суперкар Valhalla, который планируется запустить в производство в 2024 году. На 2025-й запланирована премьера первого электромобиля Aston Martin, а к 2026 году все новые модели Aston Martin будут иметь вариант электрифицированной силовой установки, чтобы с 2030 года марка могла перейти на выпуск исключительно электромобилей и подключаемых гибридов.

В рамках заявленных в стратегии Racing.Green обязательств, Aston Martin будет к 2030 году стремиться к нулевому уровню выбросов на своих производственных предприятиях, к тому же сроку сократить выбросы в цепочке поставок на 30% по сравнению с базовым уровнем 2020 года и достичь нулевых выбросов по всей цепочке поставок уже к 2039 году. В течение трех лет планируется полностью избавиться от пластиковой упаковки и на 15% сократить потребление воды.

Британский автопроизводитель намерен перейти на использование исключительно возобновляемых источников энергии на своих заводах в Великобритании и первым шагом на пути к этой цели установит более 14 тыс. солнечных панелей на своем заводе в Сент-Атане в Уэльсе, где ведётся сборка кроссовера Aston Martin DBX, что позволит получать 6,4 МВт электроэнергии и покрывать этим 20% потребности предприятия.

Кроме того, представленная Aston Martin стратегия Racing.Green подразумевает в том числе членство в международной инициативе «Научные цели», которая поможет с помощью научных решений сократить вредные выбросы и помочь в борьбе с изменением климата на Земле.

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Фото: Aston Martin