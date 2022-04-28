Рынок люксовых автомобилей с пробегом в марте вырос на 66%

В первый весенний месяц россияне приобрели 221 люксовый автомобиль с пробегом. Это на 66% больше, чем в марте 2021 года. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав соответствующую информацию АО «Электронный паспорт».

Наиболее популярной маркой вторичного рынка в сегменте Luxury остается Bentley, на долю которой в марте пришлось почти 43%. Так, за весь прошлый месяц жители РФ приобрели 94 подержанные машины этого бренда. Вдвое меньше было куплено автомобилей с пробегом другой британской марки – Rolls-Royce (45 шт.). С небольшим отставанием тройку лидеров замкнул Maserati (35 шт.). Кроме этого, в марте было перепродано по 21 автомобилю Lamborghini и Ferrari, а также 5 экземпляров Aston Martin.

Лидерство среди люксовых моделей с пробегом по итогам марта принадлежит Bentley Continental GT, которая разошлась тиражом в 44 автомобиля. На втором месте – кроссовер Maserati Levante, таких автомобилей в марте было перепродано в количестве 23 экземпляров. Третью позицию модельного рейтинга поделили между собой Bentley Continental Flying Spur и Bentley Bentayga, купленные россиянами в одинаковом количестве – по 20 штук. У других моделей сегмента Luxury объем перепродаж в марте составил не более 15 экземпляров.

Что касается итогов трех месяцев 2022 года, то за этот период на вторичном рынке РФ было куплено 498 люксовых машин. И это на 56% превышает результат января – марта прошлого года.

16 июня агентство «АВТОСТАТ» проведет ежегодный форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2022», посвященный рынку автомобилей с пробегом. Ознакомиться с основными темами форума и зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке.

Фото: РОЛЬФ