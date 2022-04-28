ГАЗ могут лишить доступа к агрегатам иностранного производства

Минфин США установил предельный срок компаниям для сворачивания сделок с российской «Группой ГАЗ» – это 24 мая 2022 года. По данным агентства Reuters, ведомство распространило две так называемые генеральные лицензии, которыми определяется «дедлайн». До этого срока должны быть прекращены любые финансовые сделки с «Группой ГАЗ» и его дочерними предприятиями.

Как пишет издание «За рулем», Минфин США периодически выдавал генеральные лицензии на работу с ГАЗом с начала 2018 года, когда российский автопроизводитель попал в список компаний, против которых ввели адресные санкции. До января 2022 года срок разрешений составлял 1 год, после января его сократили до 90 дней, теперь же вовсе до 30 дней. Причем Reuters со ссылкой на представителя Минфина США отмечает, что после 24 мая ведомство не намерено продлевать генеральные лицензии в отношении «Группы ГАЗ» в связи с продолжающимся конфликтом России и Украины.

Американские санкции имеют «кумулятивный эффект»: формально ограничения распространяются только на резидентов США, но в реальности они действуют для всех западных компаний. Европейские юрлица, которые сотрудничают с попавшими в американский санкционный список компаниями, обкладываются вторичными санкциями.

ГАЗ в своем пуле поставщиков имеет множество западных фирм – так, на «ГАЗелях» и «Валдаях Next» применяется дизельный двигатель Cummins, на некоторых автобусах – автоматические коробки передач Allison и ZF, на дизельных двигателях – управляющая электроника Bosch.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комлпектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: ГАЗ