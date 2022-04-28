«Автотор» уйдет в корпоративный отпуск в мае 2022 года

Калининградский завод «Автотор» приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска, который продлится с 1 по 22 мая. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-служба предприятия, добавив, что в этот период в штатном режиме будут работать структуры, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей, создаваемых в рамках обязательств «Автотора» по специнвестконтракту. Также продолжат свою работу сотрудники «Конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент» и других подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей.

Напомним, в настоящее время на «Автоторе» продолжается производство моделей Kia и Hyundai, в то время как сборочный конвейер BMW приостановлен.

Как рассказал в недавнем интервью агентству «РИА Новости» губернатор Калининградской области Антон Алиханов, ситуация на «Автоторе», как и у других автомобильных производств в России, сейчас достаточно сложная. На их работу негативно влияет целый ряд факторов: это и давление американских властей на страны-поставщики основных компонентов, и разрыв логистических цепочек уже не только в части полупроводников, но и в ряде других компонентов, необходимых в автопроме.

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Фото: «Автотор»