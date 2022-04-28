Только в двух российских регионах сохраняется рост продаж новых автомобилей | АВТОСТАТ

Только в двух российских регионах сохраняется рост продаж новых автомобилей

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Только в двух российских регионах сохраняется рост продаж новых автомобилей

Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России
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Мартовский обвал российского авторынка коснулся практически всех субъектов РФ, за исключением двух. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных по продажам новых легковых автомобилей, предоставленных АО «Электронный паспорт».

Так, в 1 квартале 2022 года рост продаж новых автомобилей сохраняется лишь в Камчатском крае (+26%) и Республике Алтай (+6%). В остальных регионах наблюдается падение рынка, а самое глубокое оно в Еврейской АО (-53%).

Еще в 49 субъектах РФ реализация новых легковых машин упала сильнее, чем в среднем по стране (-24,5%). При этом в их число попал и Санкт-Петербург, который является третьим по объему региональным авторынком. По итогам 1 квартала продажи в Северной столице снизились на 25%.

А вот Москва и Подмосковье, занимающие две первые позиции в рейтинге, потеряли в объемах реализации новых машин меньше. Более подробно о ситуации на 30 крупнейших авторынках нашей страны – читайте в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажимоскварегионысанкт-петербургподмосковье

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