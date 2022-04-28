Правительство потребовало от автоконцернов сохранить численность сотрудников

Минпромторг потребовал от автоконцернов гарантий по сохранению численности персонала для получения компенсаций утильсбора. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, речь идет о подписании дополнительных соглашений к субсидиям №30–32, по средствам которых компенсируется уплаченный в бюджет утильсбор. В них автозаводы должны гарантировать, что среднесписочная численность сотрудников в 2022 году не упадет ниже уровня 90% от прошлого года. Иначе автоконцерны не получат возмещение уплаченного утильсбора за первый квартал. По данным издания, только несколько автозаводов пока не подписали дополнительное соглашение.

Претендовать на компенсации утильсбора можно со следующего за отчетным периодом месяца, то есть в основном деньги за январь перечислялись Минпромторгом в конце февраля. Однако в этом году, говорят источники в отрасли, после начала военных действий на Украине 24 февраля средства больше не перечислялись иностранным игрокам. Только в мае ожидается компенсация за первый квартал.

Между тем, сам утилизационный сбор крупнейшие игроки рынка заплатят в бюджет уже в мае, что без компенсаций ударит по финансовому состоянию заводов и может приблизить уход иностранных компаний. В 2020 году речь шла о примерно 30 млрд рублей для всех крупных иностранных легковых заводов, но сейчас сумма снизится. По мнению исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, при текущем состоянии производства гарантировать сохранение штата невозможно. Таким образом, Минпромторг просто решает задачу гарантий рабочих мест вне зависимости от цены такого решения для автопрома, говорят источники в отрасли.

Напомним, утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится за все импортированные и произведенные в РФ автомобили. В 2021 году в бюджет поступило 513,8 млрд рублей с помощью утильсбора, из которых только 130,4 млрд рублей реально представляют собой доходы бюджета, так как были собраны от импорта. Автоконцерны, которые заключили специнвестконтракты (СПИК), могут претендовать на компенсацию утильсбора. С 2022 года возмещения полностью зависят от уровня локализации, а целевая планка в легковом сегменте – 2 тыс. баллов. Напомним, что СПИК заключались на условиях локализации, начиная от сварки и окраски, которые дают 900 баллов. Таким образом, на полные компенсации в этом году помимо традиционно российских машин, как, например, LADA, могут претендовать только наиболее массовые модели вроде Hyundai Solaris и Kia Rio. Для остальных размер компенсаций и привлекательность выпуска в России сильно упали.

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