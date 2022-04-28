КАМАЗ рассмотрит возможность производства автомобилей в Мьянме

КАМАЗ в мае 2022 года направит в Мьянму группу специалистов для изучения производственных возможностей этой страны. Российский производитель готов рассмотреть вариант полного спектра: производство автомобилей, обучение персонала, развитие сервисной сети. Предложение готовы сформировать к июню и представить для подписания, сообщает агентство «Интерфакс».

В рамках рабочей программы текущего визита группа специалистов КАМАЗа провела ряд результативных встреч и переговоров с представителями государственных ведомств Мьянмы, заинтересованных в поставках продукции. Встречи стали продолжением ранее начатых переговоров и презентаций, которые рабочие группы провели в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, сотрудничество КАМАЗа с Мьянмой продолжается с 2016 года. В 2017 году в этой стране был назначен дилер по продажам грузовиков, запчастей и сервисному обслуживанию. В 2019 году поставлены четыре тягача КАМАЗ-6460 в коммерческий сектор, всего в рамках контракта с дилером планируется поставка 20 тягачей. В 2020 году поставлены семь бортовых грузовиков КАМАЗ-43266.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года КАМАЗ поставил на экспорт 5822 грузовых автомобилей и сборочных комплектов, что на 33,6% выше показателя годичной давности. В прошлом году экспорт продукции «КАМАЗ» осуществлялся в более чем в 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки. Как отмечается, наиболее значимыми экспортными рынками для ПАО КАМАЗа стали Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Вьетнам. Выручка от экспортных продаж составила почти 23 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей от экспорта запасных частей. В структуре экспорта КАМАЗа за 2021 год на долю полнокомплектных автомобилей пришлось 46%, а более половины объема экспорта (54%) обеспечили поставки сборочных комплектов на сборочные предприятия в Казахстане, Узбекистане, Литве, Азербайджане.

В соответствии с утвержденным на 2022 год бизнес-планом, КАМАЗ в этом году планирует реализовать на экспортных рынках 6 тыс. автомобилей. Как отмечал ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, приоритетным экспортным рынком для компании традиционно является Казахстан. Практика мирового автопрома показывает, что условия доступа на любой рынок связаны с готовностью автопроизводителя локализовывать продукт, создавая рабочие места и развивая местные компетенции.



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Фото: КАМАЗ