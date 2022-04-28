Итальянский авторынок в марте 2022 года продолжил двузначное падение

Автомобильный рынок Италии в марте сократился на 29,7% и составил 119497 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, а также отложенным спросом из-за анонсированных ранее правительством мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. По итогам первых трех месяцев 2022 года реализация автомобилей в Италии составила 338258 единиц (-24,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в марте реализовал 15582 машины (-41%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 35,1% и составили 8892 единицы. На третьей строчке идет Ford с показателем 7642 реализованных автомобиля (-29,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Toyota (7430 шт., -15,5%) и Citroen (7038 шт., -20,8%).

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Фото: AutoWP.ru