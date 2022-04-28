Выпуск легковых автомобилей в марте упал на 72%

По данным Росстата, за три первых месяца 2022 года с российских конвейеров сошло 244 тыс. легковых автомобилей, что на 33,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем, в марте было выпущено 41 тыс. машин – это на 72,1% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что подавляющее большинство российских автозаводов в прошлом месяце приостановили производство на неопределенный срок в связи с нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. Так, в марте выпуск легковых автомобилей осуществлялся лишь на нескольких предприятиях – это АВТОВАЗ и «ЛАДА Ижевск», Ульяновский автозавод, «Хавейл Мотор Рус», «Мазда Соллерс», «ПСМА Рус» и «Автотор», на котором продолжается производство моделей Kia и Hyundai, в то время сборочный конвейер BMW приостановлен.

Производство грузовых автомобилей в январе – марте составило 40,3 тыс. единиц, что на 5,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 14,2 тыс. грузовиков – это на 19,8% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в марте снизил производство на 7,5%, выпустив 4023 машинокомплекта.

О текущей ситуации в российском автопроме, в том числе о хронологии событий, можно узнать в нашем специальном материале.

Фото: «Автотор»