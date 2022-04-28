Hyundai превратила новый минивэн Staria в дом на колесах

Компания Hyundai разработала новую версию минивэна Staria под названием Lounge Camper, представляющую собой дом на колесах. Автомобиль предназначен для дальних путешествий на природу, пишет портал Autonews.ru.

Дом на колесах на базе Hyundai Staria будет доступен в двух основных модификациях Camper 11 и Camper 4 – числовые индексы говорят о количестве посадочных мест в салоне. Первый вариант представляет собой минивэн с четырьмя рядами сидений, который отличается от стандартной модели двойной крышей с подъемной верхней частью. В разложенном состоянии она образует спальный модуль для двух человек с мягкой обивкой стенок и осветительными диодными плафонами.

Вариант Camper 4 получил четыре посадочных места в задней части салона, который может трансформироваться в полноценный жилой отсек. Он оборудован специальными шкафчиками для хранения вещей, холодильником на 36 литров, 70-литровым баком для чистой воды и еще дополнительной емкостью в 40 литров для отходов. Под потолком такого автомобиля установлен 12,1-дюймовый сенсорный дисплей, при помощи которого можно управлять различными функциями автомобиля.

В Южной Корее цены на Hyundai Staria Lounge Camper 11 начинаются от 49,5 млн вон (примерно 40 тыс. долларов), а вариант Camper 4 обойдется минимум в 68,5 млн вон (55,4 тыс. долларов).

Стандартный Hyundai Staria добрался до России в середине февраля 2022 года. Минивэны предлагают с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с., сочетающимся с 6-ступенчатой «механикой» или с 8-диапазонным «автоматом». Кроме того, доступна модификация с 3,5 литровым бензиновым V6, развивающим 249 сил. Такой двигатель работает только с автоматической коробкой. Цены на Hyundai Staria стартуют с отметки 4 млн 099 тыс. рублей.

Какие автомобили могут появиться в России – читайте здесь.

Фото: Hyundai