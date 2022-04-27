Skoda Rapid стал самым продаваемым автомобилем в РФ за третью неделю апреля

Бестселлером российского авторынка по итогам третьей недели апреля стал лифтбек Skoda Rapid. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных по рынку новых легковых машин, предоставленных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Так, за период с 18 по 24 апреля 2022 года россияне приобрели 351 экземпляр чешской модели – больше, чем любой другой.

Второе место в рейтинге их предпочтений занял отечественный седан LADA Granta, который за это время разошелся тиражом в 296 единиц. Немного отстал от него другой популярный седан – корейский Hyundai Solaris, результат которого составил 289 купленных автомобилей. Замыкают ТОП-5 еще два «корейца» – Kia Rio (273 шт.) и Hyundai Creta (223 шт.).

Какие еще модели вошли в число наиболее продаваемых за третью неделю апреля (и другие периоды)? Эта информация содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: ВАГНЕР