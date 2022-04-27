Geely вернула в Россию топовую комплектацию Coolray

Кроссовер Geely Coolray вновь стал доступен в России в топовой комплектации Flagship Sport, которая исчезла из продажи в начале 2021 года в связи с запуском производства модели на заводе «БелДжи» по полному циклу. Теперь же такие машины вернулись в салоны российских дилеров, причем они поступили на наш рынок из Китая, пишет портал «Китайские автомобили». Комплектация Flagship Sport, как и прежде, будет самой дорогой, однако конкретную цену в компании не раскрывают – как и на все остальные модели.

Автомобили в топовом исполнении отличают новый элемент решетки радиатора (так называемая губа), крупный спойлер на пятой двери с буквой S и черный логотип, а также крыша и боковые зеркала темного цвета. Вместе с тем Geely Coolray получил два новых оттенка, ярко-голубой и золотистый, а также в палитру модели вернулись красный, оранжевый и серебристый цвета, которые временно не предлагались.

Стоит отметить, что компактный кроссовер Coolray является самой продаваемой моделью Geely на российском рынке – в первом квартале 2022 года на нем остановили свой выбор 1916 покупателей (+32). В нашей стране этот автомобиль представлен с весны 2020 года и доступен с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным трехцилиндровым мотором, работающим вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Какие еще модели из КНР могут пополнить российский рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Geely