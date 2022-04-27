Испанский авторынок в марте 2022 года рухнул на треть

Испанский авторынок в марте снизился на 30,2% и составил 59920 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат зафиксирован впервые после двух месяцев роста и обусловлен продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, а также начавшимся ростом цен на топливо из-за ситуации на Украине, вызвавшим снижение спроса. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи автомобилей в Испании составили 164399 единиц (-11,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в марте стала Kia, реализовавшая 5243 автомобиля (+20,9%). На втором месте идет Hyundai, чей результат составил 4548 машин (-15,9%). Третью строчку занимает Peugeot, который снизил продажи на 49,3% до 4404 единиц. Замыкают пятерку лидеров на этот раз Volkswagen (4335 шт., -17,9%) и Toyota (4098 шт., -26,8%).

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Фото: AutoWP.ru