Renault передаст московский завод в пользу города

Французский автоконцерн Renault намерен передать долю в московском заводе «Рено Россия» Москве как субъекту. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, по словам которого предприятие не будет законсервировано после его передачи Москве: на нем наладят производство других автомобилей. При этом министр не исключил, что это могут быть модели LADA, пишет агентство «Прайм».

Как уточнил глава Минпромторга, Renault принимает решение передать акции АВТОВАЗа и московского завода «Рено Россия» из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

Напомним, совет директоров Renault Group на заседании 23 марта принял решение приостановить работу завода Renault в Москве в рамках выполнения международных санкций. На нем выпускались кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Производственная мощность предприятия составляет 188 тыс. автомобилей в год. Общий объем вложений Renault в московский завод достигает 480 млн евро.

Предприятие отвечает высоким стандартам качества и производственных процессов, в том числе благодаря высокому уровню роботизации и инновациям. Компания «Рено Россия» с 2010 года реализует проект по развитию экспорта в страны СНГ, куда поставляет весь производимый в России модельный ряд Renault.

О текущей ситуации в российском автопроме можно прочитать в нашем отдельном материале.

Фото: Renault