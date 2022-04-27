Количество российских автодилеров в 1 квартале немного снизилось

По данным мониторинга, проведенного агентством «АВТОСТАТ», на середину апреля 2022 года в нашей стране насчитывается 3203 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Если сравнивать этот показатель с тем, что был в январе (3220), то общее число автодилеров уменьшилось на 17.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», снижение количества дилерских центров в 1 квартале объясняется тем, что было расторгнуто 67 дилерских контрактов, а новых заключено – 50.

Крупнейшей дилерской сетью в нашей стране по-прежнему обладает LADA. Так, на середину апреля у отечественной марки было 308 дилеров. Около двухсот дилерских центров имеют корейские бренды Kia и Hyundai (198 и 194 соответственно). Из европейских автопроизводителей лучшим в этом плане оказывается Renault (154), из китайских – Chery (142).

Практически равное число дилеров у Volkswagen и Skoda (131 и 130 соответственно). В ТОП-10 по этому показателю также попадают Nissan (120), Haval (117) и Mitsubishi (115). Стоит отметить еще Toyota (112) и УАЗ (111), у которых тоже числится более сотни дилеров. У всех остальных марок их меньше.

Все автодилеры имеют реальный шанс бороться за звание лучших в стране. С этой целью агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто проводят ежегодную национальную премию «АВТОДИЛЕР ГОДА». В нынешнем году она пройдет 26 мая – именно в этот день будут названы лучшие дилеры России. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно на официальной странице Премии.

* Без учета отдельных сервисных центров

Фото: АВТОСТАТ