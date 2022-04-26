АВТОВАЗ может сократить модельный ряд после ухода Renault

Французский автоконцерн Renault намерен передать свою 68-процентную долю в капитале АВТОВАЗа в пользу ФГУП «НАМИ». Стоимость сделки с опционом обратного выкупа в течение 5 – 6 лет составит 1 рубль, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, новое руководство АВТОВАЗа будут назначать НАМИ совместно с «Ростехом», пишет агентство «Интерфакс». Продажа доли Renault в АВТОВАЗе китайским и корейским компаниям не обсуждалась, добавил министр промышленности и торговли РФ.

Говоря о том, что будет с производственными процессами на АВТОВАЗе Д.Мантуров заявил: «Мы исходим из того, что основные платформы сохранятся, если Renault в итоге сохранит свою текущую позицию, но мы поменяем логистику и поставщиков компонентов, в первую очередь, на российских».

Между тем, стратегия Renaulution подразумевала переход новых моделей LADA на платформы альянса, и теперь перспективы обновления модельного ряда АВТОВАЗа под вопросом.

«В группе риска оказались не только грядущие новинки завода – LADA C-SUV (аналог Dacia Bigster), Vesta новой генерации и другие, но и ряд существующих моделей, например, Largus и даже XRAY, для производства которых импортозамещение реализовать очень сложно», – рассказал «Российской газете» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

На сегодняшний день Renault Group пробует все возможности реструктуризации бизнеса в России, который теперь невозможен по причине санкций Франции в отношении нашей страны. При этом эксперт ожидает, что французский концерн все-таки продолжит сотрудничество с российским брендом в ограниченном виде.

Напомним, до конца 2021 года владельцем 100% АВТОВАЗа была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., госкорпорации «Ростех» (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акций АВТОВАЗа в российскую юрисдикцию, под эгиду новой совместной компании – «Лада Авто Холдинг», доли в которой у акционеров не изменились.

В январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Согласно плану, к 2025 году АВТОВАЗ должен был вывести на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые должен был появиться сренеразмерный кроссовер С-класса – Как предполагалось, им может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в 2021 году.

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Фото: АВТОВАЗ