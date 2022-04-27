Volkswagen отзывает более 75 тысяч автомобилей Polo

Компания «Фольксваген Груп Рус» 26 апреля объявила об отзыве 75396 автомобилей Volkswagen Polo, реализованных с апреля 2020-го по февраль 2022 года. Причина отзыва: на машинах, выпущенных в определенный период, функции мобильных онлайн-служб не всегда могут быть доступны в полном объеме, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях, на которые распространяется действие сервисного мероприятия, будет обновлено программное обеспечение блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, модель Volkswagen Polo выпускается на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге и является бестселлером марки на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года продажи этой модели в нашей стране составили 7225 автомобилей, что на 41% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, весной 2020 года компания «Фольксваген Груп Рус» начала производство и продажи в России нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Автомобиль предлагается с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1,4 л мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-ступенчатым «автоматом», а 125-сильный мотор сочетается с 7-ступенчатой DSG. Стоимость лифтбека Volkswagen Polo на сегодняшний день составляет 1 млн 620 тыс. рублей.

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Фото: Volkswagen