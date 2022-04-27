Mazda начала выпуск премиальных кроссоверов CX-60 для Европы

Компания Mazda начала серийное производство на заводе в Хофу нового премиального кроссовера с индексом CX-60. Дебютная партия автомобилей уже отправилась в Европу, где новинка будет представлена с гибридной установкой e-Skyactiv PHEV – именно на эту версию Mazda делает ставку на европейском рынке. В Японии же модель предложат с «атмосферником» 2.5 и новым турбодизелем Skyactiv-D объемом 3,3 л.

Как пишет портал Motor.ru, CX-60 метит в премиум-сегмент, а по габаритам сопоставим с Mercedes-Benz GLC. Впрочем, пока Mazda ставит перед собой цель конкурировать не с «немецкой тройкой», а с Lexus, о чем ранее заявил глава британского офиса компании Джереми Томсон.

У CX-60 продольное расположение двигателя и постоянный полный привод. Кроме того, Mazda отказалась от передней подвески типа McPherson в пользу двухрычажки, сохранив при этом многорычажную конструкцию сзади. В состав гибридной установки входят 2,5-литровый безнаддувный двигатель Skyactiv-G, тяговый аккумулятор емкостью 17,8 кВт-ч и электромотор, встроенный в 8-диапазонный «автомат». Пиковая отдача – 327 л.с. и 500 Нм крутящего момента. На одной электротяге подзаряжаемый CX-60 способен проехать до 63 км, а заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле составляет всего 1,5 л на 100 км пути. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 5,8 секунды.

В Европе за базовую версию поросят 47,4 тыс. евро (4,1 млн рублей по актуальному курсу), а с максимальным набором опций цена возрастет до 52,9 тыс. евро (4,6 млн рублей).

В России Mazda представлена моделями Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9, все они производятся на заводе во Владивостоке, который, в отличие от большинства автомобильных предприятий в стране, не ушел в простой, а работает в прежнем режиме. По итогам первого квартала 2022 года Mazda реализовала в России 5394 автомобилей, что на 33% меньше по сравснению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие модели Mazda (и не только) имеют лучшую остаточную стоимость, можно узнать здесь.

Фото: Mazda