Производство автомобильной техники в марте упало почти на 60%

Автозаводы, расположенные на территории РФ, в марте 2022 года произвели в общей сложности 71,9 тыс. единиц автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 57% меньше, чем в марте 2021-го. Если сравнивать этот результат с показателем февраля нынешнего года, то он на 44% меньше.

Сильнее всего в марте по отношению к уровню годичной давности упало производство легковых автомобилей – на 64% до 50,2 тыс. штук. Выпуск LCV снизился на 31% до 11 тыс. машин, а грузовиков – на 21% до 9,6 тыс. экземпляров. При этом сборка автобусов, напротив, выросла (+35% до 1,1 тыс. шт.).

Что касается итогов 1 квартала 2022 года, то за этот период объем производства автомобильной техники составил 302,6 тыс. единиц, что на 21% меньше, чем в январе – марте прошлого года. И здесь упал выпуск легковых машин (-28%), а LCV, грузовиков и автобусов – вырос (+9%, +10% и +84% соответственно).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», падение производства во многом связано с последствиями военной спецоперацией на Украине. В связи с этой ситуацией ряд иностранных автопроизводителей приостановил работу своих предприятий в России, а некоторые столкнулись с перебоями в поставках комплектующих, что вызвало нарушение их производственных графиков. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Фото: Фольксваген Груп Рус