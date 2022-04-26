LADA, Chery и Nissan в апреле показывают рост еженедельных продаж

У трех из десяти марок-лидеров наблюдается рост еженедельных продаж автомобилей. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных по рынку новых легковых машин, предоставленных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

Так, объем реализации новых легковых автомобилей LADA за третью неделю апреля составил 1483 единицы. Между тем, по итогам второй недели данный показатель был 1323 шт., первой – 1289 шт.

У китайской марки Chery тоже зафиксирован рост еженедельных продаж: за первую неделю было реализовано 172 автомобиля, за вторую – 197, за третью – 304. В результате она даже сумела войти в ТОП-6 марок на рынке РФ за период с 18 по 24 апреля.

Что касается Nissan, то его результаты составили: первая неделя – 142 шт., вторая – 174 шт., третья – 228 шт. У остальных брендов, вошедших в ТОП-10 рынка, еженедельные продажи новых легковых автомобилей за это время и росли, и падали.

Отметим, что за третью неделю апреля было реализовано 6567 новых легковых автомобилей – на 19% больше, чем за вторую. При этом во вторую неделю было падение продаж (-2% до 5525 шт.) по отношению к первой. Более подробная информация об этом содержится в новом обзоре «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ