«Урал» перенесет производство мотоциклов из России в Казахстан

Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан. Об этом рассказал генеральный директор Ural Motorcycles Илья Хаит.

Как пишет портал Autonews.ru, переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России. Подавляющая часть мотоциклов Ural идет в западные страны, в том числе в США.

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, который расположен в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где прежде выпускали технику. При этом на самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будет продолжена работа: там будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

По словам И. Хаита, компания вынуждена будет сократить часть штата на прежнем предприятии и нанять новых сотрудников в Петропавловске. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.

Выбор соседнего государства в качестве новой площадки обусловлен необходимостью как можно быстрее наладить производство мотоциклов, а также русскоговорящим населением города и возможностью оперативно организовать логистику. Руководитель Ural Motorcycles прогнозирует существенное сокращение продаж в нынешнем году, причем связывает это не только с ситуацией вокруг Украины, но и с множеством других факторов.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Они оснащены 749-кубовым двухцилиндровым двигателем, развивающим 41 л.с. и 52 Нм крутящего момента. Мотор работает с 5-ступенчатой коробкой передач (четыре передние и одна задняя). Таким образом, Ural Motorcycles – прямой преемник классической советской марки «Урал». В 2000 году обанкротившееся предприятие в Ирбите было выкуплено группой инвесторов, в которую входил Илья Хаит.

Основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США – компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате. К примеру, цены на новую модель Gear Up 2022 года стартуют с отметки 18,9 тыс. долларов (примерно 1,4 млн рублей по нынешнему курсу).

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Фото: Ural Motorcycles