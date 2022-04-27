Lexus представил новый электрокроссовер RZ 450e

Компания Lexus представила электрический кроссовер RZ 450e, созданный на базе показанных ранее моделей Toyota bZ4x и Subaru Solterra. Мировые продажи новинки начнутся до конца нынешнего года. Цены на Lexus RZ 450e пока не названы, предполагается, что он обойдется минимум в 50 тыс. долларов.

Как пишет портал Autonews.ru, элктрический кроссовер получил фирменные X-образные элементы в дизайне, а также крышу с ниспадающей линией, которая придает автомобилю купеобразный силуэт. Количество облицовочного пластика в нижней части кузова по сравнению с bZ4x и Solterra сведено к минимуму.

В салоне появился сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, диагональ которого увеличилась с 12,3 до 14 дюймов. В качестве опции для электромобиля предложат необычный штурвал со срезанным верхним и нижним сегментом, напоминающий Y-образный руль, появившийся на электрокарах Tesla в начале 2022 года. У таких автомобилей не будет механической связи между рулем и колесами – управление будет осуществляться «по проводам» при помощи компактных электромоторов и датчиков.

Lexus RZ 450e оснащен парой электромоторов на передней и задней оси, которые в сумме развивают 313 л.с. и 435 Нм крутящего момента. Для сравнения, агрегаты топовых версий bZ4x и Solterra выдают 215 л.с. и 336 Нм. Комплект аккумуляторов на 71,4 кВт-ч позволяет проезжать на одном заряде до 362 км.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – смотрите в "Календаре новинок".

Фото: Lexus