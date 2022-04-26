Японский авторынок в марте 2022 года снизился на 14%

Японский авторынок в марте снизился на 13,6% до 284544 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2022 года реализация новых автомобилей в Стране восходящего солнца составила 651199 машин (-14,8%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 15,2% до 135231 автомобиля. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 34279 машины (+0,4%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 33142 автомобиля (-3,1%).

Автомобили этих и многих других марок можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.